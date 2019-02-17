Тернополянам розкажуть про… космодром

17/02/2019 Розмір тексту:

Лекцію про космічне майбутнє України прочитають у Тернополі 20 лютого. Пройде вона у рамках всеукраїнського туру «Космічна Україна. Те, що МИ робимо!».

Організували цей тур представники компанії «Space logistics Ukraine». Компанію створив Дмитро Легеза влітку 2018 року для лобіювання розвитку космічних технологій в Україні та космічної галузі в цілому. Її керівник переконаний, що в нашій державі багато амбіційних людей, які хочуть розвивати космічну галузь і таким чином змінити майбутнє України. Одна з головних цілей компанії – просування ідеї побудови космодрому в Україні. Тож, основна ідея організованого ними туру – показати, що така можливість існує.

Лекція на цю тему у Тернополі пройде в обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти, що на вулиці Громницького, 1. Прочитає її консультант «Space logistics Ukraine», блогер, популяризатор астрофізики і космосу Валентин Гаденов. Він розповість, що таке космодром і з чим його «їдять» і чому країна повинна його мати; розвінчає міфи про те, що ракетне паливо забруднює довкілля; розкаже чи може гуманітарій стати космонавтом; як спілкуватися з прибульцями; чому у Всесвіті є дві Європи та багато-багато іншого. Вхід на захід вільний, відвідати його можуть, як дорослі, так і діти, але попередньо необхідно зареєструватися, оскільки кількість місць обмежена. Лекцію Валнтин Гаденов читатиме російською мовою, а питання лектору можна ставити російською, англійською або французькою мовами. Розпочнеться лекція о 16.00.

Ольга Трач