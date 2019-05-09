Громадський транспорт має бути доступним, якісним, зручним. На жаль, у Тернополі, як і в інших містах України, він не відповідає цим вимогам. Люди все частіше надають перевагу власному транспорту, і автомобілів на вулицях міст стає все більше. А це погіршує екологічний стан навколишнього середовища і призводить до виникнення заторів.

Чи є альтернативний спосіб вирішити цю проблему тернополянам розкажуть під час тренінгу «Муніципальний транспорт: українські реалії та польський досвід». Пройде він 8 травня з 13:30 до 18:30 у Тернополі в конференц-залі готелю “Avalon Palace”, що на проспекті Степана Бандери, 2.

Під час заходу тренери дадуть відповіді на транспортні питання, які турбують тернополян, а також розкажуть про: відповідальність перевізників та обґрунтовані тарифи; раціональну організацію транспорту, безпеку та інклюзивний підхід; якість послуг та ввічливість водіїв; закупівлю автобусів, тролейбусів з-за кордону – технічний стан та вартість; структуру та особливості організації громадського транспорту в Польщі та багато іншого. З присутніми будуть спілкуватися: Дмитро Ткачук – заступник міського голови Житомирської міської ради та Дорота Мітрус – директор Європейського інституту демократії.

Організатори запрошують на тренінг тернополян, громадських активістів, ЗМІ та представників влади. Учасників заходу забезпечують харчуванням та роздатковими матеріалами. Для участі необхідно зареєструватися за цим посиланням.

Ольга Трач