Електронними квитками рекомендують розраховуватися у громадському транспорті Тернополя.

За словами лікарів, паперові гроші містять значну кількість бактерій. Відтак в період епідемії коронавірусу це небезпечно.

“Рекомендуємо безконтактний розрахунок у маршрутках і тролейбусах Тернополя, застосовування електронних засобів. Нині є можливість розрахуватися банківськими картками, електронними квитками, файними картами тернополянина. Кожен пасажир може обрати зручний для себе спосіб оплати, готівка — це вже на крайній випадок. Варто надавати перевагу електронним способам оплати хоча б у це непростий час епідемії”, – каже начальник відділу транспортних мереж ТМР Олег Вітрук.

З 25-го травня у Тернополі діє нова маршрутна мережа. Відтак деякі маршрути зазнали змін. “Працюють усі автобусні і тролейбусні маршрути в кількості, необхідній для забезпечення перевезень відповідно до потреб мешканців і вимог постанови Кабміну. Виїхало на дев’ять тролейбусних маршрутів 50 тролейбусів, на 31 автобусний маршрут і чотири маршрути приміської зони — 102 автобуси. Як показали перевірки, перевантажень немає. Проводиться щоденна дезінфекція відповідно до вимог головного санітарного лікаря. Заплановане чергове тестування водіїв і кондукторів. Також тестуватися будуть водії таксі, які здійснюють чергування під час карантину. Ситуація контрольована, водії проінструктовані щодо правил перевезень. За необхідності можемо збільшити кількість транспорту”, – зазначає Олег Вітрук.

Додамо, пасажирські перевезення відновили й у більшості районів області. А від завтра запрацює міжрайонне сполучення, окрім Кременеччини і Шумщини, оскільки в цих районах найскладніша епідемічна ситуація.

Софія Романська