Тернополянам радять ще не ховати теплий одяг. ВІДЕО
Тепла погода, яка прийшла на Тернопільщину 8 березня, протримається і на вихідних.
Як повідомляє телеканал Тернопіль 1, в суботу синоптики обіцяють гарну погоду без опадів. В неділю ж прогнозують незначне похолодання.
Та не кваптеся далеко ховати теплий одяг. Разом з потеплінням на Тернопільщину прямують і сильні вітри. З понеділка очікуються дощі.
Справжню весну синоптики прогнозують на Тернопільщині уже цими вихідними
Справжню весну синоптики прогнозують на Тернопільщині уже цими вихідними8 березня на Тернопільщину прийде справжня весна. Температура повітря підніметься до +15 градусів, але з невеликим дощем. Тепла погода протримається і на вихідних. В суботу синоптики обіцяють гарну погоду без опадів. В неділю ж прогнозують незначне похолодання. Та не спішіть далеко ховати теплий одяг. Разом з потеплінням на Тернопільщину прямують і сильні вітри. З понеділка очікуються дощі.
Опубліковано Т1 Новини Четвер, 7 березня 2019 р.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...