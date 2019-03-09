Тернополянам радять ще не ховати теплий одяг. ВІДЕО

Справжню весну синоптики прогнозують на Тернопільщині уже цими вихідними

Справжню весну синоптики прогнозують на Тернопільщині уже цими вихідними8 березня на Тернопільщину прийде справжня весна. Температура повітря підніметься до +15 градусів, але з невеликим дощем. Тепла погода протримається і на вихідних. В суботу синоптики обіцяють гарну погоду без опадів. В неділю ж прогнозують незначне похолодання. Та не спішіть далеко ховати теплий одяг. Разом з потеплінням на Тернопільщину прямують і сильні вітри. З понеділка очікуються дощі.

Опубліковано Т1 Новини Четвер, 7 березня 2019 р.