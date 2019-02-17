Тернополянам радять насолоджуватися теплом і сонцем

16/02/2019 Розмір тексту:

У результаті впливу антициклону у західному регіоні України потеплішало. Більш тепла і сонячна погода спостерігатиметься у неділю по Тернополю та області, – кажуть метеорологи. Температура повітря вдень коливатиметься від 5 до 10 градусів.

Весняна комфортна погода охопить більшість регіонів України, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Переважно буде сухо і сонячно. Лише подекуди можливі невеликі опади.

«Ми потрапляємо у сферу впливу антициклону. Відтак у більшості областей України переважатиме суха погода. Вдень у західному регіоні очікується 4 – 9 градусів тепла… Не змарнуйте чудовий день, заплануйте щось хороше на свіжому повітрі», – додає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня морозяна погода повернеться. А поки що радять насолоджуватися теплом і сонцем.

Софія Романська