Тернополянам радять насолоджуватися теплом і сонцем
16/02/2019 0
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У результаті впливу антициклону у західному регіоні України потеплішало. Більш тепла і сонячна погода спостерігатиметься у неділю по Тернополю та області, – кажуть метеорологи. Температура повітря вдень коливатиметься від 5 до 10 градусів.
Весняна комфортна погода охопить більшість регіонів України, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Переважно буде сухо і сонячно. Лише подекуди можливі невеликі опади.
«Ми потрапляємо у сферу впливу антициклону. Відтак у більшості областей України переважатиме суха погода. Вдень у західному регіоні очікується 4 – 9 градусів тепла… Не змарнуйте чудовий день, заплануйте щось хороше на свіжому повітрі», – додає Наталка Діденко.
За попередніми прогнозами, наступного тижня морозяна погода повернеться. А поки що радять насолоджуватися теплом і сонцем.
Софія Романська
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