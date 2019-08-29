Холодний атмосферний фронт торкнеться частини України, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Втім, погодних умов на Тернопільщині він не змінить. В регіоні зберігатиметься спекотна погода.

28 серпня починається синоптичне бабине літо, – зазначає Наталка Діденко. Триватиме воно до одинадцятого вересня. Внаслідок впливу атмосферного фронту, можна розраховувати на незначну прохолоду північній частині України. Однак спека із заходом поки не прощається.

«Повітря так висохло аж до високого неба, що ніяких дощів цей фронт не принесе. Скрізь в Україні 29-го серпня буде сухо та сонячно. На заході України буде найтепліше, впродовж дня +28+32 градуси. Дощів, як не було, так і не буде. Вихідними, на межі літа й осені, 31 серпня -1 вересня, температура повітря підвищиться знову до спеки практично скрізь в Україні. За попередніми прогнозами, перший дощ замаячить нам 7-го вересня, аж у наступну, не найближчу, суботу!».

Отже, час насолоджуватися літом. Оскільки не за горами осінь повноцінно заявить про свої права.

Софія Романська