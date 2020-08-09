Протягом доби на Тернопільщині спека послабне. Температурні показники знизяться до комфортних 25 — 27 градусів вище нуля. Місцями по області пройдуть короткочасні дощі.

А наступного тижня прийде відчутне похолодання, каже синоптик Наталка Діденко.

«За статистикою серпень — найсухіший літній місяць. Тому опадів і надалі буде небагато. Все ж з 12 — 13 серпня прийде відчутне зниження температури повітря».

Отже, час насолоджуватися літом. Оскільки незабаром на Тернопільщині похолоднішає, що нагадуватиме швидкий прихід осені.

Софія Романська