Тернополянам пропонують зробити одночасно дві добрі справи

27/12/2018 Розмір тексту:

У Тернополі розпочали акцію святкових листівок. Зоозахисниця Людмила Чеховська створює оригінальні відкритки із надписами «Веселого Нового року!» та «Щасливого Різдва». Вартість однієї листівки – 20 грн. Виручені кошти підуть на спорудження притулку для бездомних тварин.

«Після успішної благодійної акції із продажу листівки з гарбузиком “Осінній муррр” я обіцяла намалювати ще новорічну листівочку. А ось і результат! Одразу 2 листівки зроблених з любов’ю і вірою в свято добра», – розповідає зоозахисниця Людмила Чеховська.

Волонтерка пропонує два види листівок: до Нового року та до Різдва. Їх можна дарувати рідним, друзям, колегам. «Листівка “Щасливого Різдва!” – відображає теплу домівку, щастя, мир, повну гармонію. Дуже душевна, тепла і затишна листівка підійде для дорогих, близьких і рідних людей та обов’язково зігріє їм серце. Листівка “Веселого Нового Року!” – відображає радість, цілеспрямованість, досягнення цілей», – каже волонтерка.

Виручені з продажу листівок кошти підуть на спорудження притулку для тварин, – обіцяють волонтери. Відтак усі, хто купить листівки, одночасно зробить дві добрі справи.

Софія Романська