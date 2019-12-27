«Санта Лапус», – благодійну акцію під такою назвою організовують у Тернополі цими вихідними. Місцеві зоозахисники просять жителів міста стати Сантами для безпритульних тварин і пожертвувати їм життєво необхідні речі.

Відбудеться акція «Санта Лапус» у неділю біля пам’ятника Івану Франку у Тернополі, – повідомила керівниця благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Волонтери збиратимуть необхідні речі для підопічних.

«Період новорічно-різдвяних клопотів вже у розпалі. Це чудова пора сподівань, надії і добра. Тому наші підопічні сподіваються, що різдвяна казка їх теж не омине і вони зможуть отримати трохи подарунків на свята Тож вже цієї неділі 29 грудня біля пам”ятника І. Франку відбудеться благодійна акція “Санта Лапус”, що полягає у зборі необхідного для наших підопічних, зокрема,потрібні сухий та вологий корм для котів та собак; дерев’яний наповнювач для котячих лотків; одноразові пеленки; шприци; пробіотики «Лактоферон Лактобіфід». Кожен з вас може стати Сантою для наши лапусів. Довідки за тел 068 445 24 46».

За словами волонтерів благодійної організації «Вірні друзі», десятки бездомних тварин шукають добрих господарів. Тож охочих дати дім чотирилапим, просять звертатися.

Софія Романська