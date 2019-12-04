«Святий Миколай дітям Тернопілля» – таку акцію організовують в обласному центрі.

Волонтери планують підготувати 250 подарунків на Миколая для дітей, якими опікується благодійний фонд «Карітас».

«Святий Миколай дітям Тернопілля» – це щорічна благодійна акція, яка стартувала в рамках ініціативи добрих справ «Щедрий вівторок», – повідомив директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук. Реалізовують цю акцію декілька років поспіль. «Разом ми зможемо створити диво, подарувати радість та незабутні емоції для багатьох дітей, а у нас їх аж 250. Ці діточки, чекають на свято Миколая із нетерпінням. Проте, для скількох дітей у цю казкову ніч станеться диво, залежить від нас самих. Стати помічником Святого Миколая легко та просто. Отож, рецепт добрих справ простий та реальний. Ви можете придбати те, що можна подарувати дітям: іграшки, солодощі, фрукти, канцелярське приладдя, дитячі книжки… і принести до «Карітасу». Також є можливість перерахувати кошти на рахунок: Благодійна організація «Тернопільський Благодійний Фонд «Карітас» ЄДРПОУ 21162280; Україна, м. Тернопіль; вул. Замонастирська, буд. 1; ЦФ ПАТ Кредобанк; МФО 325365; Р/р

ІВAN UA 68 325365260020117138».

Стати помічником святого Миколая можуть всі охочі. Для цього необхідно звернутися до волонтерів благодійного фонду «Карітас».

Софія Романська