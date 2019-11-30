День в строю пропонує провести всім охочим 80 окрема десантно-штурмова бригада.

Заняття з вогневої, медичної, повітрянодесантної підготовки відбудуться у Львові. Участь безкоштовна, натомість необхідно зробити подарунок дитині загиблого воїна-десантника.

80 окрема десантно-штурмова бригада відкриває перед Вами не тільки двері, а й надає можливість відчути себе справжнім солдатом, воїном-десантником, – розповідає капітан Сніжана Стеценко. Долучитися до занять можуть всі охочі.

«Якщо Вам не вистачає екстриму, робота в офісі набридла – тоді обов’язково використайте цю можливість провести день свого життя в строю, підвищити рівень військових знань, перевірити свою витримку, силу та хоробрість. На Вас чекатимуть захоплюючі заняття з тактичної, вогневої, медичної, повітрянодесантної підготовки та заняття з радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Вас чекатиме смачний обід та унікальна атмосфера. Обов’язкова умова участі у заході – подарунок дитині загиблого воїна-десантника до Дня Святого Миколая. Кількість місць-обмежена! Не зволікай».

На заняттях очікують представників різних регіонів України, а зокрема і Тернопільщини.

Софія Романська