«Газовий депозит» відкрив для побутових споживачів «Нафтогаз» України.

Скористатися акцією можуть і тернополяни. Оскільки «Тернопільміськгаз» уклав необхідну угоду, а для жителів області послуга поки недоступна.

«Газовий депозит» можна оформити до 25 вересня, – повідомив начальник управління ЖКГ та енергозбереження ОДА Дмитро Пастернак. Це дозволить споживачам скоротити витрати взимку на опалення до 25%.

«Вперше для споживачів газу відкрита можливість придбати його на зиму за фіксованою літньою ціною – 5 995,53 грн за 1000 куб. м. Зробити це можливо в період з 23 серпня по 25 вересня. Зараз ціни на газ для населення знаходяться на мінімальному рівні з початку року. Таке сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу, коли влітку вони знижуються, а взимку ростуть слідом за збільшенням попиту. Максимальний обсяг закупівлі газу при цьому обмежений: 25 тис куб.м на одне домогосподарство. Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах, що діятиме на той час. Споживачі, які до 1 квітня 2020 роки не використають передплачений газ, можуть скористатись залишком коштів, або ж використати його в наступному періоді».

Якою буде ціна на природний газ взимку, наразі невідомо. Втім, експерти припускають, що вона зросте, порівняно з теперішньою вартістю. Наразі тариф відповідає тому, який діяв у 2016-році. Додамо, послуга «Газовий депозит» недоступна для користувачів субсидій, а також для боржників.

Софія Романська