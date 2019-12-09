У якому напрямку розвивається український джаз тернопільським шанувальникам цього жанру музики продемонстрував ансамбль із Дніпра «DZ’OB».

Це п’ятеро музикантів, які у своїй творчості вдало поєднують сучасну танцювальну та академічну музику. Разом вони зібралися у 2014 році, і за п’ять років записали три міні-альбоми та взяли участь майже в усіх українських фестивалях у своєму жанрі. А в кінці цього року завітали і на «ДжазБез».

– Це дуже цікавий, нестандартний, неординарний колектив, – розповів про них незмінний ведучий тернопільського фестивалю Сергій Лазо. – Мене зацікавила назва колективу. Я підійшов за лаштунками до художнього керівника і композитора колективу Олексія Бадіна і запитав чому, власне, «Дзьоб». Асоціація, що це птах, і в нього є дзьоб і причому тут музика. Ми зійшлися на тому, що «Дзьоб» – це не той дзьоб, яким дзьобати, а той, яким співати, тобто, це музичний дзьоб. Інший варіант – існує така теорія, що дзьоб допомагає птахам орієнтуватися в польоті, і таким чином вони спрямовують свій рух. Тож, наш музичний «Дзьоб» якраз і є тією рушійною силою нових музичних напрямків.

Під час виступу художній керівник, віолончеліст Олексій Бадін розповів, що вони грають електроакустичний IDM – еклектичну суміш академічної, електронної та джазової музики. Для тернополян вони виконали композиції з різних альбомів, в тому числі свою улюблену «Дівчинка з кішечкою у місячному сяйві». Кожна із низ – це окрема історія. Віолончель та скрипка складали основу творів, доповнювали їх гобой та фагот, а ритмічності і динаміки додавали ударні та електроніка. Усі свої твори музиканти супроводжували яскравим, сюрреалістичним відео. Короткі, життєрадісні, ритмічні композиції припали до душі тернополянам, тож, традиційно, музикантів після завершення виступу викликали на «Біс!».

Ольга Трач

Фото Kurt Lee