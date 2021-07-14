Фільм-подорож «Зарваниця» презентували тернополянам. Допрем’єрний показ відбувся в кінотеатрі «Злата». Кінострічка розповідає про паломників, які долають сотні кілометрів з карпатської Криворівні до святого місця на Тернопільщині.

Фільм знімали під час Всеукраїнських прощ до Зарваниці. На великих екранах стрічка вийде з 15 липня. Як розповів один із режисерів стрічки Ярема Малащук, сюжет побудований на реальних розповідях прочан.

«Паломники долають сотні кілометрів до святого місця. Вони йшли більше тижня. Серед них – і юний хлопець, що вирушає на прощу вперше, і ведучий місцевого телеканалу, і фотограф-ентузіаст, і навіть 80-літня бабуся. Усі вони – дуже різні, однак віра в диво об’єднує їх на цьому випробувальному шляху». Також над фільмом працював режисер Роман Хімей.

Додамо, загальна вартість фільму – понад мільйон гривень. Кошти виділили з фонду Державного кіно. З 15 липня стрічку показуватимуть у кінотеатрах Тернополя, Львова та Києва.