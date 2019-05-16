Певні фізичні вади не перепона для того, щоб реалізувати себе у житті, в тому числі в індустрії моди. У цьому переконана тернопільська дизайнерка одягу Оксана Чмиленко. Другий рік поспіль вона організовує у Тернополі особливе дефіле.

Минулого року це було «Дефіле у вишиванках», яке пройшло на Театральному майдані за участі старшокласниць зі школи-інтернату для дітей зі зниженим слухом. Цього разу до Дня вишиванки пройде благодійний показ «Теплий дотик», у якому візьмуть участь також учениці цієї школи і «діти сонця».

– Побачивши сюжет в новинах, який розповідав про вихід на подіум «дітей сонця», зрозуміла, що фізичні вади не є завадою людині реалізувати себе на подіумі, – каже дизайнер екоодягу Оксана Чмиленко. – Оскільки я мала досвід спілкування з людьми зі зниженим слухом, то вирішила організувати навчальні курси в школі-інтернаті для дітей зі зниженим слухом для дівчат 11 та 9 класів. Проект цей назвала «Школа краси і внутрішньої гармонії «Віра, Надія, Любов». Реалізувати його мені допомогли досвідчені тренери модельного агентства “Selfie models group”, психолог Світлана Гліган, стиліст-візажист Наталія Лучка та інспектори поліції, які навчали дівчат самообороні. Навчання у школі тривало три місяці, а у травні дівчата вдруге вийшли на подіум з нагоди Дня вишиванки та 50 річчя створення у Тернополі організації УТОГ. Вперше вони дефілювали у моїх виробах дещо раніше – під час презентації одного із тернопільських журналів. А тепер дівчата діляться набутими знаннями із своїми подругами із інших класів, мотивуючи їх власним прикладом. Тому у кожному дефіле з’являються нові моделі. Кожен захід привертає увагу небайдужих, народжуються нові проекти. Приміром, Олена Куйбіда, засновниця ательє «you can», запросила дівчат на дизайнерські курси. Там вони безкоштовно навчаються шити одяг і навіть мають намір вийти в ньому на подіум у наступних дефіле. Особливістю цьогорічного показу дизайнерського одягу стане те, що у ньому візьмуть участь і «діти сонця». Приємно, що мій проект охоче підтримують митці та підприємці.

Під час показу випускники школи-інтернату для дітей зі зниженим слухом презентуватимуть вишиті вироби, намисто, колоритні аксесуари від українських дизайнерів та майстрів. Розпочнеться «Теплий дотик» 16 травня о 17.00 на Театральному майдані. Поміж виходами моделей для публіки співатимуть Ірина Борисюк та Надія Гураль. Захід проходить під патронатом Тернопільської міської ради.

Ольга Трач

Фото Василя Гураля