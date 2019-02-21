Тернополянам покажуть пластикові картини

20/02/2019 Розмір тексту:

Цікаві мистецькі твори представить у Тернополі молодий чернівецький художник Андрій Пілат. Їх оригінальність у сировині, з якої творить митець – використаний пластик і поліетилен.

– Цей матеріал має широку кольорову гаму, що важливо у творчості, а також спонтанний, що є теж цікавою властивістю, – пояснює свій вибір Андрій Пілат. – І хоча пластик доступний, це не робить процес створення елементарним — на пошуки матеріалів для однієї роботи потрібно від тижня до двох місяців. На даному етапі я в пошуках чіткої відповіді, для чого це роблю і яка взагалі ідея або так званий «концепт» творчості. Для мене це експеримент і пошук нових матеріалів у мистецтві. Інша інтегральна складова цих робіт — привернення уваги до поміркованого споживання. Поки ми будемо споживати пластикові вироби, доти їх будуть виготовляти. Це замкнуте коло.

Андрій Пілат не має художньої освіти. Навчався на факультеті виробництва харчової продукції державного комерційного технікуму. Та у чернівецькій хіп-хоп ком’юніті «Underfloor» хопець познайомився з графіті та брейк-дансом, які надихнули його на власну творчість. Тож, у 2016 році почав збирати пластик і творити з нього візуальні образи. Матеріал для робіт відбирає або на звалищах, або просто на вулицях міста.

Експозицію Андрія Пілата «Виставка номер три» відкриють 21 лютого у тернопільській галереї «Бункермуз» о 19.00.

Ольга Трач