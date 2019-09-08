«Орнаменти долі» – прем’єра фільму про етнічних лемків відбудеться у Тернополі. Документальна стрічка показує історії родин етнічних лемків, яких виселили з Польщі. Фільм відтворює події 75-річної давнини.

Прем’єра документального фільму “Орнаменти долі” – о 13 годині 8 вересня в Українському домі “Перемога”, – каже режисер-постановник Олена Мудра.

«Фільм з елементами реконструкції подій 1944 року знімався протягом двох років. Основа фільму – матеріали зібрані під час експедиції “Спадок”, який проводила команда та знімальна група ТО КП “Фірма Кінодністер”. Для мене це дуже зворушливо, коли ідеї втілюються, відео не лежить сиротливо у папках і, надіюсь, на продовження, тому що це вкрай важливо зберегти цей спадок, скарб людей, які пережили депортацію, але змогли об’єднатись, щоби зберегти перлини своєї культури та казати з гордістю “Ми лемки”. Це прем’єрний показ фільму “Орнаменти долі”. Дуже вдячна усім, хто натхненно працював над його створенням».

Додамо, в основі документальної кінострічки – реальні життєві історії. Свідчення етнічних лемків творці фільму збирали протягом двох років. Відтак стрічка проливає світло на деякі темні плями, що стосується історії лемківського народу.

Софія Романська