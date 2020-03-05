У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» провели перерахунок плати за надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води за лютий 2020 року.

Відповідно, нарахування за лютий 2020 року зменшилися в середньому на понад 20%, повідомляють у прес-службі міськради.

Перерахунок проведений для всіх споживачів послуг, тож додатково звертатися на підприємство для здійснення перерахунку не потрібно.

За умови відсутності заборгованості за послуги сума перерахунку зарахується в рахунок майбутніх платежів.

Детальніше про лютневий перерахунок у наведених табличках: