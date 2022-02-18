Тернополянам перерахують вартість послуги із постачання тепла та гарячої води за грудень 2021 року. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 16 лютого.

– Враховуючи, що нарахування за опалення місць загального користування не були законодавчо врегульовані, а також відповідно до розпорядження міського голови про створення комісій, які працювали півтора місяці, ми пропонуємо врегулювати питання, що стосується грудня 2021 року, – каже Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Йдеться тільки про грудень, оскільки 28 грудня 21 року був прийнятий наказ № 358 Міністерства розвитку громад і територій України, який врегулював окремі моменти, щодо яких ми пропонуємо даним рішенням зробити похибки. Зараз ми можемо регулювати питання нарахування плати за комунальні послуги, що стосуються грудня, а від січня ми вже зобов’язані це робити відповідно до Методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади. Відповідно до нашого рішення КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» має нарахувати плату за комунальні послуги з врахуванням Актів обстеження, складених робочими групами. Якщо коротко, то за грудень для квартир, де стояки відсутні, взагалі скасується плата, і буде здійснений перерахунок, а для місць загального користування буде застосований понижуючий коефіцієнт 0,5. З січня і в наступні місяці опалювального сезону, як би ми не хотіли зменшити рахунки, ми маємо керуватися наказом Міністерства розвитку громад та територій України.

Відповідно до прийнятого рішення КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» буде нараховувати плату за комунальні послуги наступним чином:

Споживачам квартир з індивідуальним опаленням, в яких згідно Актів обстеження транзитні трубопроводи фізично відключені, нарахування плати за обсяг теплової енергії, який надходить від ділянок транзитних трубопроводів, за січень 2022 року і наступні місяці не проводити та сторнувати вже проведені нарахування; Споживачам квартир з індивідуальним опаленням, в яких згідно Актів обстеження транзитні трубопроводи ізольовані, нарахування плати за обсяг теплової енергії, який надходить від ділянок транзитних трубопроводів, за грудень 2021 року не проводити та сторнувати вже проведені нарахування. До обсягів теплової енергії, витрачених на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі у грудні 2021 року застосувати понижуючий коефіцієнт 0,5 та провести споживачам відповідний перерахунок нарахованої плати; Інші нарахування проводити з 1 січня 2022 року відповідно до Методики, затвердженої наказом Міністерством розвитку громад і території України від 28.12.2021 року.

Цим рішенням також зобов’язали управителів житлових будинків відновити роботу систем опалення місць загального користування і допоміжних приміщень згідно вимог законодавства