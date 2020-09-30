«Тернопільміськтеплокомуненерго» проведе перерахунок для споживачів централізованого постачання гарячої води за надані послуги у вересні 2020 року.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міськради.

В період опалювального сезону 2019/2020 такі перерахунки проводилися для споживачів постачання гарячої води та централізованого опалення. Як результат, практично цілий рік суми в платіжках тернополян за тепло і гарячу воду були нижчими.

Про суму перерахунку за вересень буде повідомлено додатково.