Тернополянам передали допомогу з Австралії

30/01/2019 Розмір тексту:

Українська діаспора з Австралії передала благодійну допомогу для підопічних тернопільського «Карітасу». У передачі – речі першої необхідності для дітей і дорослих.

Ініціаторкою благодійної справи стала тернополянка Марія Гарбуз, яка більше 10 років проживає в Австралії. Жінка виявила бажання допомогти рідному місту, а зокрема малозабезпеченим жителям. Пані Марія в Австралії згуртувала небайдужих людей та зібрала гуманітарну допомогу.

«До цієї справи долучилися представники нашої української громади католицької церкви Архистратига Михаїла в Квінбіяні та св. Володимира в Канберрі. Ми дуже сподіваємося, що допомога, яку ми організовуємо за межами України, хоч трохи допоможе нашим людям, які є в кризі», – каже Марія Гарбуз.

У благодійному фонді «Карітас» вдячні за гуманітарну допомогу. Пакунки роздадуть потребуючим жителям Тернополя.

«Висловлюємо велику вдячність о. Володимиру Калинецькому та всій українській громаді католицької церкви. Приємно усвідомлювати, що за межами нашої країни є люди, чиї серця, наміри і дії спрямовані на творення добра, радості, віри в краще майбутнє України».

Софія Романська