Тернополянам нагадали про їхні права

23/02/2019 Розмір тексту:

«Я маю право», – таку акцію провели у Тернополі. Жителів міста безкоштовно консультували щодо їхніх юридичних прав, а також надавали практичні рекомендації, які їх захистити і відстояти.

Упродовж акції жителям Тернополя надали більше сотні консультацій. Взяв участь у цій соціальній ініціативі радник Міністра юстиції Ігор Алексєєв, який перебував з робочим візитом в обласному центрі.

«Нині по всіх містах ми проводимо інформування населення та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав громадян за найбільш актуальними напрямами, а також ознайомлюємо перехожих з нормами другого пакету Законів у проекті «Чужих дітей не буває». В результаті громадяни не лише отримують безкоштовні юридичні консультації з питань, які їх хвилюють, а й також дізнаються, які відстоювати і захищати свої права в різних життєвих ситуаціях».

Нагадаємо, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103 та єдиний багатоканальний телефонний номер call-центру Міністерства юстиції України – 044 364 23 93. Зателефонувавши за ним, можна отримати безоплатну вторинну правову допомогу.

Софія Романська