Тернополянам можуть “перекрити кран”

14/12/2018 Розмір тексту:

Тернополяни заборгували за воду понад п’ятнадцять мільйонів гривень. Через борги підприємство «Водоканал» може залишитися без електропостачання. Відтак жителів обласного центру наполегливо просять розрахуватися за спожиті послуги.

У грудні в Тернополі ймовірно зростуть тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. Національна комісія вже затвердила проект постанови про коригування тарифів. «Після проведення регуляторної процедури, у грудні 2018 року планується остаточне затвердження тарифів приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Як ми повідомляли раніше, Національна комісія поступово, в декілька етапів, приводить тарифи до економічно-обгрунтованого рівня. Цього разу в проекті тарифів відкориговано вартість електроенергії, витрати на податки та збори, вартість паливно-мастильних матеріалів, витрати на планово-попереджувальні ремонти. Відповідно до проекту постанови, мешканці багатоквартирних будинків платитимуть — 15,65 грн. за 1 куб.м., мешканці приватного сектору 15,06 грн. за 1 куб.м.», – повідомляє директор КП «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма.

Заборгованість різко зросла через постійне збільшення вартості електроенергії для непобутових споживачів. Втім, для рентабельності мали б зрости тарифи на воду. Натомість вони залишалися на попередньому рівні впродовж 10 місяців, – кажуть у КП «Тернопільводоканал». Відтак ймовірно уже з грудня тернополянам доведеться платити більше за воду.

Софія Романська