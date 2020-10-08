Шостого жовтня ввечері за півтори години у Тернополі випало стільки дощу, скільки зазвичай випадає за півмісяця. Сильна злива стала причиною затоплень деяких вулиць та окремих будинків міста. Відкачували воду та допомагали людям тернопільські рятувальники.

Причини затоплень та уникнення їх у майбутньому обговорили під час засідання міського оперативного штабу сьомого жовтня.

Підприємства, які відповідають за очищення ливневої системи, а це «Авакспроф» і «Міськшляхрембуд», були попереджені про зливу і вчасно приступили до роботи. Та, за словами начальника управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського, опадів було дуже багато і система дощовідведення деякий час була переповнена, через що й відбулося затоплення окремих ділянок. Були й технічні проблеми через, які дощова вода не стікала у колектори.

– Центральний колектор був заповнений на 70-80% на вході, було перевантаження системи водовідведення, – каже Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Але є природні явища, а є явища технічні. Є питання вчасної очистки прийомних решіток, які замулюються листям і сміттям, плюс є неасфальтовані вулиці звідки потоком води зноситься щебінь, грунт, пісок. Листя і сміття забиває решітку, погіршується прийом води, з’являється підтоплення. Є проблемні ділянки і є різні фактори: десь стояв на дощовій решітці автомобіль і трактор не зміг почистити її, трактористи фізично не встигали очистити забиті решітки тощо. Та найбільша проблема – це можливість прийому води. Будемо замість решіток встановлювати інші прийомники, які пропускатимуть все підряд, а потім будемо чистити систему. Найбільша проблема там, де через 30 хвилин після припинення інтенсивного дощу вода ще стоїть. І треба розуміти, що це вже не причина понаднормових опадів, а проблема комунальників.

За даними представника управління ДСНС Володимира Солотвінського, рятувальники буксирували автомобілі та відкачували воду з підтоплених ділянок доріг на 6 вулицях міста, відкачували воду з приміщень розташованих у цокольному поверсі на вулиці Галицькій,35 і 37 – це дві житлові квартири і два громадських приміщення. Загалом рятувальники відбуксирували 16 приватних автомобілів, надали допомогу 25 людям: водіям, пасажирам маршруток та пішоходам.

Начальник управління надзвичайних ситуацій Іван Коваль повідомив, що відкачували воду із подвір’їв на вулиці Стадникової, 2 і 4, Оболоня, 37, Білогірській, 32. Також мешканці 16-ти багатоквартирних будинків телефонували на лінію «15-80» зі скаргами на те, що до квартири затікає вода з даху. Ці проблеми оперативно вирішували працівники обслуговуючих організації, які прочищали забиті водостічні труби. А затоплення помешкань та громадських приміщень на вулиці Галицькій, за словами Івана Коваля, сталося через будівництво, яке ведеться поряд. Там неналежним чином облаштували водовідведення.

Щоб допомогти людям, які постраждали від затоплень, міський голова Сергій Надал дав доручення начальнику управління надзвичайних ситуацій підготувати розпорядження про створення комісії. Комісія має підготувати пропозиції щодо відшкодування нанесених збитків за рахунок держбюджету. Для того, щоб люди отримали компенсацію, зливу мають класифікувати, як надзвичайну ситуацію природного характеру. Членам комісії необхідно буде зібрати заяви людей та підготувати відповідні документи і звернутися до Уряду з вимогою виплатити компенсацію постраждалим жителям міста. Міський голова також дав доручення підготувати розпорядження про укладення угод щодо чергування працівників, які зможуть оперативно чистити дощові решітки. Ще одне доручення – створити комісію у складі представників Держархбудконтролю, управління ЖКГ та відділу технагляду та вивчити ситуацію із будівництвом на вулиці Галицькій.

Ольга Трач