Тернопільська обласна бібліотека для дітей стала відправною точкою етнографічного диліжансу “Легенди тернопільського краю”, який проходив у партнерстві з Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін “Нова доба”.

Подія зібрала поціновувачів етнокультурної та історичної спадщини славної Тернопільщини, а також гостей міста, які покинули рідні домівки через російську агресію. Ведуча ознайомила присутніх із символікою, географічними та геополітичними особливостями краю – від першої згадки про Тернопіль, що датується 15 квітня 1540 роком і до сьогодення.

Розповідь бібліотекарів доповнив спеціальний гість заходу – очільник ГО «Український лад» Олександр Джур, який поділився найцікавішими і найдавнішими легендами Тернопільщини. Велике враження на слухачів справила історія про дівчину Тарну і хлопця Поля, які покохали одне одного, але наштовхнулись на батьківський супротив. Втеча пари і переслідування закінчились трагічно, а на місці загибелі молодих людей з’явився гарненький і дещо відлюдний острівець, який сучасним мешканцям відомий як «Острів закоханих».

«Подорожуючі» теж мали нагоду розповісти відомі їм легенди, а маленька Діана, яка приїхала у Тернопіль з Маріуполя експромтом вигадала сучасну сагу про «місто файних людей і чудових краєвидів».

Своє захоплення від етнографічної мандрівки також висловив Петро Кендзьор – історик, доктор педагогічних наук, представник Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба». Бібліотекарі, своєю чергою, репрезентували і подарували гостеві унікальну «Абетку Файного міста», що була створена і видана працівниками інформаційно-бібліографічного відділу до 480-річчя Тернополя. Творчим доповненням заходу стала фантазійна майстерка «Тернопільська квітка», до якої приєднались юні мандрівці.

По-тернопільськи щиро дякуємо усім, хто курсував нашим легендарним маршрутом і до наступних подорожей!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей