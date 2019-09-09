У Тернополі дорожчає вода. З середини вересня тарифи зростуть на 10%. Споживачі «Тернопільводоканалу» сплачуватимуть 20 грн. за один кубометр води.

Нацкомісія вирішила підвищити тарифи через зростання вартості електроенергії та витрати на зарплати працівників «Водоканалу». Основна причина дорожчання води у змінах ринку електроенергетики, – повідомив на брифінгу начальник планово-економічного відділу КП «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. Відтак витрати на електроенергію для підприємства зростають.

«Новий тариф буде становити 20 грн., це стосується і послуги водовідведення, і водопостачання. Дотепер тариф становив 18,18 коп. Витрати на воду середньостатистичної сім’ї зростуть до двадцяти гривень. Тарифи встановлює Національна комісія, попередньо переглядаючи їх. Тарифи змінюються через об’єктивні фактори. Зокрема, зросла вартість електроенергії, а 40% витрат нашого підприємства стосуються електроенергії, тому тарифи були змушені переглянути. Послуга буде складатися з постачання та розподілу, раніше ми платили за один кіловат-годину 3,11, а тепер будемо платити 3,25 коп. В результаті Національна комісія перевірила наявність договорів, рахунків, витрати на електроенергію були закладені у нові тарифи. Було прийняте рішення про їхнє підвищення заради нормального функціонування підприємства».

Внаслідок збільшення тарифів на воду, середньостатистична сім’я платитиме щомісяця на двадцять гривень більше. Відтак жителям міста радять економно споживати воду та встановлювати лічильники при їхній відсутності.

Софія Романська