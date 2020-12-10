Дев’ятий форум розвитку громадянського суспільства «Імунітет до ілюзій» відбудеться у Тернополі 17 грудня. У ньому візьмуть участь громадські активісти і представники місцевого самоврядування з 55-ти громад Тернопільської області. Вони обміняються досвідом і визначать тренди розвитку громадського сектору у сучасних реаліях.

Дев’ятий рік поспіль захід організовує Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання». Особливістю цьогорічного форуму стане те, що він одночасно пройде у всіх областях України та в Криму на регіональних платформах, об’єднаних спільним телемарафоном.

Форум розвитку громадянського суспільства – це найбільша національна платформа для навчання, спілкування та обміну досвідом, – каже Володимир Шейгус, виконавчий директор ІСАР «Єднання». – Найрізноманітніші заходи Форуму щороку збирають понад 2000 учасників. Завдяки можливості долучитися до трансляцій на єдиній платформі, я впевнений, нас буде значно більше.

На Тернопільщині партнером ІСАР «Єднання» стала громадська організація «Центр громадського моніторингу та аналітики». Вона організовує майданчик для заходів у рамках Форуму в Тернополі, обирає актуальні для регіону теми, готує заходи і запрошує спікерів та учасників із 55-ти громад Тернопільської області.

Однією з ключових подій форуму в Тернополі, на мою думку, буде відвертий діалог у форматі “важкої розмови” між представниками усіх гілок місцевої влади, соціально-відповідальним бізнесом і громадськими організаціями щодо того, як всім нам надалі співпрацювати, чути та допомагати одне одному, як спільними зусиллями сприяти сталому розвитку громадянського суспільства в умовах карантину, – каже Василь Томчишин, голова ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики”.

Кожна область транслюватиме один зі своїх заходів на всю Україну. За словами виконавчої директорки ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики” Марії Іщенко, свою подію Тернопілля представить у форматі – Instagram Stories. Це буде історія громадського сектору за останні 10 років. З неї учасники форуму дізнаються, чому важливо формувати спільноту активних громадян у різних секторах суспільного життя, активісти з новостворених громад навчаться “вакцинувати жителів від байдужості” і почують, як розвинути громадську організацію для залучення мешканців і додаткових ресурсів.

Форуму у Тернополі передбачає участь у тренінгах, майстер-класах, HARD-розмовах, презентаціях, консультаціях, секціях, що присвячені взаємодії громадянського суспільства та органів влади, і які розкриють актуальні для влади і громади теми. Регіональний майданчик працюватиме у строгій відповідності до умов карантину, з обмеженою кількістю учасників!

Стати учасником тернопільського майданчика Форуму та отримати доступ до прямих трансляцій у день заходу, можна лише після реєстрації на єдиній для всієї України онлайн платформі.

Слідкувати за анонсами подій, програмою та отримувати найсвіжіші новини щодо Форуму у Тернопільській області можна у фейсбуці на сторінці Імунітет до ілюзій – Тернопіль.