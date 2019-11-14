Заняття з хореографії для людей «золотого віку» організовують у Тернополі.

Танцювальний клуб «18 +» відкрили у міському територіальному центрі соціального обслуговування. Відвідувати танці можуть всі охочі люди старшого віку.

«Танець – це вічний рух. Танці іноді лікують душу краще, ніж слова. В кожної людини є свій власний танець, який живе у її душі і в серці!.

Якщо ж ви часто танцюєте і любите це робити – Ви зможете затанцювати по-новому, без певних правил, як гурман, який радо куштує нові страви, дозвольте собі віднайти більше змісту і значення у власному танці!», – кажуть організатори занять із хореографії.

Учасники танцювального клубу вчитимуться проявляти лідерські якості і уміння підпорядковуватись, отримають поштовх творчим ідеям і фантазії, зможуть розуміти інших без слів і відчувати радість від руху. Охочих танцювати чекають за адресою: Лисенка, 8 у місті Тернополі.

Софія Романська