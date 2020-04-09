Так звану комендантську годину запровадять на Тернопільщині.

Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 13.00 у суботу та до 6.00 у понеділок необхідно перебувати вдома. Стежитимуть за виконанням цієї вимоги правоохоронці.

Карантинні обмеження на вихідних діятимуть у Тернопільській і Чернівецькій областях. Це пов’язано із значною кількістю хворих на коронавірус у цих регіонах, – заявив голова ОДА Володимир Труш. Перебування вдома допомагає зменшити кількість контактів, а відтак і попередити поширення вірусу.

Посиленні карантинні умови діють в Україні з 6 квітня. За цей період у Тернополі правоохоронці склали 8 адміністративних протоколів за порушення карантину, – повідомив начальник Тернопільського відділу поліції ГУ Нацполіції області Сергій Гаврилюк. Дотепер поліцейські працювали на профілактику порушень, відтак порушників спочатку попереджали. Надалі планують одразу штрафувати. Відтак прогулянка може обійтися від 17 до 34 тис. грн.

Софія Романська

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