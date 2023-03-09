209-ту річниці від дня народження Тараса Шевченка відзначають 9 березня. До цієї дати у культурно-мистецьких закладах міста та області підготували низку заходів.

Покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку та літературні читання «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» відбудуться об 11 годині у сквері Тараса Шевченка. Виставку картин «Борітеся-поборете…» можна оглянути до 14 березня в Українському домі. Концерт «Кобзарева струна не вмирає» пройде 9 березня о 17.30 у музичній школі№1 імені Василя Барвінського. У всіх бібліотеках міста також організують різноманітні заходи і події, присвячені Шевченку.

В обласній філармонії 9 березня о 18.30 розпочнеться концерт «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття». У ньому візьмуть участь: академічний камерний хор «Бревіс», академічний ансамбль танцю «Надзбручанка», академічний ансамбль народної музики «Візерунок», вокальний квартет «Акорд», Вокальне тріо «Солов’ї Галичини”, Народна артистка України Наталія Лемішка, Заслужена артистка України Оксана Малецька, Вікторія Мищій, лауреат міжнародних конкурсів Андрій Оленин. Ведуча – заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук. А 15 березня у філармонії о 18:30 відбудеться концерт «Тельнюк: Наш Шевченко». В імпрезі візьмуть участь Леся та Галя Тельнюк, академічний камерний хор «Бревіс», академічний симфонічний оркестр філармонії.

Драматичну містерію «Тарас» покажуть у Тернопільському академічному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Початок вистави о 18.00.

У Тернопільському обласному художньому музеї 9 березня о 14.00 відбудеться презентація виставки Василя Стецька «У просторі часу». Василь Стецько – лауреат обласної мистецької премії в галузі культури «Образотворче мистецтво ім. Михайла Бойчука» 2016 року за серію творів, присвячених Тарасу Шевченку. На персональній виставці «У просторі часу» автор представить 66 творів живопису і графіки – ікони, портрети, пейзажі, натюрморти, тематичні картини.