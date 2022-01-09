Найбільшу Різдвяну шопку облаштували в храмі Святого апостола Петра в Тернополі. Її вже відкрили для відвідувачів, — розповів працівник парафії святого апостола Петра отець Пантелеймон Заяць. Цьогорічна шопка на 20 метрів ширша від торішньої.

У храмі над шопкою працювали більше тижня. Цьогорічна експозиція присвячена родинній тематиці. “Шопка має дещо оновлений вигляд. Цього року вона на 20 метрів ширша, ніж минулого року. Ми додали деякі нові елементи, зокрема, облаштували Ноїв ковчег. А загалом експозиція налічує близько тисячі елементів. Також традиційно розміщені окремі рухомі об’єкти. У центрі, як зазвичай, розташована Пресвята родина. Хочеться, щоб увага глядача спрямовувалася на постать Ісуса Христа».

Шопка репрезентує історію народження Ісуса Христа. У композиції — біблійні персонажі, ангели, тварини, будинки, дерева. Торік її розміри дещо зменшили, щоб у храмі могло поміститися більше людей і між ними зберігалася дистанція. Цього року традиційні параметри шопки відновили, її висота – 20 метрів, ширина – 80 метрів.