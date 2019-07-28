Лицарські бої відбудуться сьогодні в Склаті з нагоди свята замку.

Окрім цього, відбудеться концерт. Анонсують організатори заходу й інші розваги.

Містечко майстрів народного промислу, лицарські бої, показові виступи лучників, козацька каша, виставка стрілецької зброї, спортивні змагання, атракціони для дітей та інші розваги…

Це лише окремі фрагменти насиченої програми з нагоди свята замку, що відбувається у неділю у Скалаті, повідомляє Терен.

Перед гостями свята виступають співочі і танцювальні гурти, працює «кухня під відкритим небом». Також на старому замчищі влаштують виставки вишиванок, спортивні змагання, відбуваються поєдинки лицарів клубу історичної реконструкції.

А завершиться свято пізно увечері великим гала-концертом за участю заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю з Чернівців, переможців Четвертого міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу української пісні «Солоспіви Скалатського замку», оркестру пожежної частини з польського міста Гижне.