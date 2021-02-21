Займатися бігом та вести здоровий спосіб життя закликають тернополян організатори легкоатлетичного руху «Рандей». Щосуботи в обласному центрі організовують тренування, вільні для відвідування всіх охочих.

Тернопільські рандеївці стали справжньою легкоатлетичною родиною. Вони навіть разом святкують день народження.

«Сьогодні в Тернополі цукерковий «Runday! Що це за подія, запитаєте ви? Це коли в когось з рандеївців День народження, і він чи вона приносить якесь пригощання. Вітаємо наших новачків і запрошуємо їх повторити п’ятикілометрову дистанцію наступного разу».

Додамо, легкоатлетичний рух «Рандей» діє у Тернополі майже п’ять років поспіль. На створення цього руху тернополян надихнула британська ініціатива. Як розповів координатор проекту Андрій Бородій, пробіжки відбуваються щосуботи біля Тернопільського ставу незалежно від погодних умов. «Ми біжимо спеку, дощ, сніг і мороз. Датою заснування руху є 15 жовтня 2016-го року. Суть проекту у проведенні щотижневих п’ятикілометрових забігів з фіксацією результатів кожного учасника та відображення їх на сайті».

Спочатку пробіжки «Рандей» відвідувало близько десятка осіб. Нині число рандеївців зросло майже до сотні.