Виставку живопису «Кримська сюїта» презентували у Тернополі подружжя художників Костянтин та Світлана Шаповалові з Києва.

До експозиції увійшли 40 полотен авторства Костянтина Шаповалова та 13 – Світлани Шаповалової. Автори пропонують відвідувачам прогулятися вуличками кримських містечок, побувати у горах та біля моря.

«Кримська сюїта» – всеукраїнський проект, який вже був представлений у Вінниці, Чернігові, Черкасах, Каневі, Києві, Кропивницькому, Хмельницькому, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора Тернопільського обласного художнього музею. – До Тернополя він приїхав із Сум. Сюїта – музичний термін, який вказує на циклічну форму контрастних моментів у творі. – І тут ми бачимо цілий цикл кримських пейзажів, різнопланових, контрастних, які передають враження художників від кримської природи. Коли ми монтували експозицію, то відчули це кримське сонце, кримське повітря, сповнене ароматів ялівцію і лаванди, свіжість морського бризу. Виставка зачаровує і повертає нас у Крим, який є українським де-юре, і сподіваємось, що буде українським де-факто.

Як виник задум такого проекту розповів Костянтин Шаповалов.

– Готували ми його два роки, до п’ятиріччя анексії Криму, – каже художник. – Хотілося нагадати українцям, що Крим повернеться, Крим – це Україна. У 2019-му виставка почала подорожувати музеями України. Тернопільський музей – вже дев’ятий, потім буде Полтава. Є у нас запрошення з Ужгороду, інших музеїв, будемо працювати.

Більшість представлених на виставці картин написані у 2017-19 роках. Вони, за словами Костянтина Шаповалова, створені у майстерні на основі власних вражень, фотографій та ескізів. Раніше подружжя часто бувало в Криму.

На відвідувачів представлені роботи справили приємне враження. Багато з них, в тому числі і тернопільські художники, відзначили, що роботи нагадали їм про власне перебування у Криму та подарували приємні спогади.

Виставка «Кримська сюїта» у Тернопільському обласному художньому музеї діятиме до 21 липня.



