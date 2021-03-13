Дніпропетровський гітарист та композитор Дмитро Радзецький вперше виступить у Тернополі із сольним проектом «RADZ: Сонцестояння». Він представить власні композиції в поєднанні з мінімалістичними творами Джона Кейджа і Стіва Райха.

– Всі твори Дмитро Радзецький виконує на авторському інструменті – 10-ти струнній MIDI Радз-гітарі, – розповіли організатори заходу. – Це єдиний в своєму роді інструмент, який поєднує в собі електро-гітару, бас-гітару, синтезатор і має рояльний діапазон звукоряду. Як результат, завдяки сучасним технологіям виконання, один музикант може скласти конкуренцію ансамблю з декількох музикантів. Слухачі будуть здивовані «рояльним звучанням» у виконанні оригінальної фортепіанної музики Джона Кейджа, а також одноосібним виконанням твору Стіва Райха, створеного в оригіналі для 11-ти гітар.

Дмитро Радзецький – дипломант багатьох міжнародних конкурсів, учасник фестивалів Гогольфест, Джаз Коктебель, Німі Ночі, Порто Франко, ZixZixZone, Monofest, 16+, Донкульт, Книжковий Арсенал. Виступав з концертами і приймав участь у фестивалях академічної, експериментальної, джаз і рок-музики у багатьох містах України, Польші, Німеччини, США, Ізраїлю, Чехії, Словаччини, Нідерландів. Записав 12 альбомів у складі різних музичних колективів.

У Тернополі концерт відбудеться 14 березня о 19.00 у студії 48.space, що на вулиці Білецькій, 51. Кількість місць обмежена. Вартість квитків 80-120 гривень.