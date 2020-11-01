“Подаруй світло”, – благодійний забіг під такою назвою організовують у Тернополі 8 листопада, щоб зібрати кошти на спорудження інклюзивного дитячого майданчика. Братимуть участь у легкоатлетичному дійстві бігуни з різних міст України та закордону.

Виручені кошти підуть на облаштування інклюзивного дитячого майданчика у благодійному фонді “Карітас”. Більшу частину робіт там вже реалізували. Втім, щоб завершити проект, потрібні ще чималі кошти.

“Запрошую 8 листопада кожного з вас приєднатися до крутої і дуже потрібної ініціативи – благодійний забіг “Подаруй світло!”. Учасникам необхідно зареєструватися, – forms.gle/NSLpYV8XPNE1nQys8, зробити благодійний внесок – 4149 6293 8245 9774 Кічула Сергій. Бігти можна, де забажаєш і скільки забажаєш – вікових, дистанційних обмежень немає – це може бути і проглянка з сім’єю в парку і змагання. Також потрібно залишити у соцмережах допис із хештегом #подаруйсвітло. Всі кошти йдуть на завершення будівництва інклюзивного майданчика в місті Тернопіль, медальки на номерки отримаємо завдяки партнерам та меценатам”, – зазначає співорганізатор забігу Роман Задорожний.

Додамо, будівництво інклюзивного дитячого майданчика у благодійному фонді “Карітас” – на фініші. Уже залучено для реалізації цього проекту близько 700 000 гривень, щоб завершити його необхідно близько 70 000 гривень. Відтак небайдужих містян організатори просять долучатися до забігу “Подаруй світло”.