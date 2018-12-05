Тернополян запрошують обговорити бюджет-2019

04/12/2018 Розмір тексту:

На виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 21.11.2018 року № 898 «Про затвердження «Положення про Бюджетні слухання», фінансове управління Тернопільської міської ради оголошує громадські слухання проекту бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік 07.12.02018 року о 12.00 год. в залі засідань Тернопільської міської ради.

– З проектом Бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік можна ознайомитися за цим посиланням

– З проектом програми соціально-економічногорозвитку можна ознайомитися за цим посиланням

– З прогнозом бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020 – 2021 роки можна ознайомитися за цим посиланням

– З пояснюючою запискою до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік можна ознайомитися за цим посиланням

Увага! Бажаючі взяти участь у Бюджетних слуханнях повинні попередньо зареєструватися, зазначивши позиції змін до проекту бюджету, які виносяться на Бюджетні слухання. Форма для реєстрації доступна ТУТ

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Відповідно до Положення про Бюджетні слухання міська рада також може одержувати пропозиції щодо внесення змін до проекту міського бюджету на:

– електронну пошту presamr@gmail.com

– або/та на пошту м.Тернопіль, вул. Листопадова,6, Тернопільська міська рада