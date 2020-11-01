Ювілейний ХХ-ий радіодиктант національної єдності цього року відбудеться 9 листопада о 9.00. Загальноукраїнський флешмоб приурочений Дню української писемності та мови.

Цього року підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Текст читатиме знаменита акторка Римма Зюбіна.

На Тернопільщині долучаються до цього флешмобу чиновники, вчителі, студенти, громадські активісти. Таким чином вони популяризують українську мову та перевіряють свої знання.

“Ми з учнями кожного року пишемо цей диктант. Приємно, що більшість дітей непогано впоралися минулого року. Сподіваюся, що цього року вони теж потішать знаннями. Хоча головне, це бажання плекати рідну мову, вдосконалювати свої знання постійно. Мої колеги пишуть диктант, друзі, які працюють в облдержадміністрації. Вважаю, що це популярний і потрібний флешмоб”, – каже вчителька української літератури Ольга Зубик.

Додамо, у читальній залі Національної бібліотеки ім. Вернадського писатимуть диктант політики, журналісти, представники активної громадськості. Перевірити правильність написання можна буде через 15 хвилин. Всі охочі можуть надіслати свій текст на електронну скриньку Українського радіо (rd@nrcu.gov.ua) або у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у мережі Фейсбук. Автори безпомилкових диктантів отримають призи.