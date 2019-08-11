Розпочалася реєстрація на визначну спортивну подію «Тернопільська озеряна-2019». Змагання відбудуться 14-го вересня.

Як повідомили організатори, цьогорічний призовий фонд складає 2200 доларів, кошти розіграють переможці та призери змагань

Цьогорічна «Тернопільська озеряна» – 23-ій легкоатлетичний пробіг. Змагання проводять з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Участь можуть брати не лише професійні легкоатлети, а й любителі оздоровчого бігу міста та областей України віком від 18 років. Однак всім учасникам необхідно попередньо заповнити реєстраційну форму за таким посиланням: athletic-events.com/events/567.

«Тернопільська озеряна» передбачає змагання у десяти вікових категоріях. Для переможців готують понад 60 подарунків. Призерів буде визначено у кожній віковій категорії, окремо змагатимуться чоловіки і жінки, адже «Тернопільська озеряна» – це особисті змагання.

Софія Романська