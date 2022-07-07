Тернополян запрошують на відкриті тренування з плавання, гімнастики і фехтування

Впродовж місяця у Тернополі триває інформаційно-спортивний проєкт «ВідкрийТЕ спорт».

Цієї п’ятниці, 8 липня, на території відпочинкової зони «Циганка», для дітей віком від 4 років відбудеться черговий спортивний захід за участі тренерів та вихованців КЗТМР «КДЮСШ № 2 ім. Ю. Горайського». Подія розпочнеться о 16:00 год.

Для відвідувачів організатори підготували відкриті тренування з плавання на відкритій воді, де вихованці спортивного закладу продемонструють розминку для плавців та вийдуть у воду зі спеціальним інвентарем. Водночас тренери з плавання розкажуть про безпечне плавання у відкритій водоймі.

На одній із локацій працюватимуть тренери і вихованці відділення фехтування, вони продемонструють спортивне екіпірування та правильність ведення бою.

На заході також можна буде побачити показові виступи зі спортивної гімнастики.

Тож запрошуємо тернополян та гостей міста відвідати цікаві локації та обрати свій вид спорту.