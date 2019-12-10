В рамках відзначення 80-річчя Тернопільської обласної філармонії відбудеться новорічна імпреза “Віденський вечір”.
Для тернополян та гостей міста виступатимуть академічний симфонічний оркестр та солісти філармонії.
Головний диригент – заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль.
Ведуча – заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук.
Мистецький захід відбудеться 26 грудня у залі філармонії, що по вул. Острозького, 11. Початок – о 18:30.
Квитки у касі філармонії.
Довідки за тел.: (0352) 25–07–48; 097–942–02–88.