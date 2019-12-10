В рамках відзначення 80-річчя Тернопільської обласної філармонії відбудеться новорічна імпреза “Віденський вечір”.

Для тернополян та гостей міста виступатимуть академічний симфонічний оркестр та солісти філармонії.

Головний диригент – заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль.

Ведуча – заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук.

Мистецький захід відбудеться 26 грудня у залі філармонії, що по вул. Острозького, 11. Початок – о 18:30.

Квитки у касі філармонії.

Довідки за тел.: (0352) 25–07–48; 097–942–02–88.