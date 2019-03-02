Тернополян запрошують на Віденський бал

02/03/2019 Розмір тексту:

Четвертий Віденський бал пройде у Тернополі 9 березня у ресторані «Garden Hall». Подія ця має на меті не тільки культурно-розважальний характер, а й благодійний.

Як розповіла співзасновниця та фінансова директорка журналу «CITYLIFE», організаторка заходу Тетяна Шершун, під час балу серед гостей будуть розігруватися різноманітні лоти. Виручені за них кошти витратять на те, щоб купити інфузомат велюметричний для гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні.

– Цей прилад дозволяє не тільки точно відмірювати певну кількість медичного препарату, але й вводити його із запланованою швидкістю, – розповів Андрій Артимович, директор комунального некомерційного підприємства“Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня”. – У лікуванні онкологічних захворювань використовуються специфічні препарати, які несуть як користь, так і певне навантаження на організм. Звичайно, ми маємо подібні прилади, але такі речі чим вони новіші, тим кращою, надійнішою і якіснішою стає допомога. Тому ми тішимося, що знаходяться люди в місті, які хочуть зробити щось добре для тих, хто перебуває у складнішій ситуації. Даний прилад вкрай важливий і дуже необхідний, він може використовуватися в онкогематології, у дитячій реанімації. Обрали саме його для придбання тому, що він має широкий ціновий діапазон. І залежно від того, яку суму вдасться виручити під час благодійного заходу, за такі кошти і буде його придбано. Навіть якщо це буде не найдорожчий прилад, це не значить, що він гірший, можливо термін його експлуатації буде коротший.

Відвідати Віденський бал можуть усі бажаючі, навіть ті, хто не знайомий із класичними бальними танцями. Під час заходу професійні танцівники проводитимуть майстер-класи, тож навчитися танцювати вальс можна буде безпосередньо на балу. А поміж танцювальними номерами та виступами артистів, розігруватимуть різні лоти від партерів заходу.

– Традиційно опівночі ми будемо обирати найаристократичнішу та найграціознішу пару вечора, а також – короля і королеву балу, – додає Юрій Гнатишин, ведучий «Віденського балу »та шоу-мен. – Оскільки це ще й благодійний захід, то буде багато цікавих лотів. Ексклюзивний лот – путівка на двох у Венецію, також можна буде придбати вишиванки ручної роботи, ексклюзивні вироби, які надасть ресторатор Михайло Гросуляк та багато іншого.

Щоб потрапити на цей захід необхідно придбати квитки. Продають їх у центральному універмазі у відділі «Коніка», а також у редакції журналу «CITYLIFE».

Ольга Трач