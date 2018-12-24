Тернополян запрошують на вечірні коляди

24/12/2018 Розмір тексту:

Вечірні коляди організовують в Архикатедральному соборі Тернополя. Відтак охочих поспівати Різдвяних пісень запрошують до Катедри 26-го грудня, 9-го і 27-го січня. Масові колядування розпочинаються о 19.00.

Як повідомив священик Архикатедрального собору о. Роман Демуш, задаватимуть тональність колядкам професійні музиканти. 26-го грудня з піснями про Різдво Христове виступить гурт «Тріода», 9-го січня разом з тернополянами колядуватиме гурт «Фіра» із солісткою Іриною Музикою, а вже 27-го січня презентуватимуть оригінальні колядки хори Архикатедрального собору. «Ми запрошуємо тернополян до наших вечірніх колядувань. У нашому соборі відбудеться триптих вечірніх колядок. Колядувати будемо разом із гуртами «Тріода» і «Фіра». Братимуть участь у колядуванні у наші архикатедральні хори, які зроблять вечір 27-го січня. Тож запрошуємо усіх колядувати. Вечірні коляди розпочинаються о 19.00 в Архрикатедральному соборі», – каже о. Роман Демуш, священик Архикатедрального собору.

До слова, колядки лунатимуть у Тернополі і 25-го грудня, коли весь християнський світ відзначає Різдво Христове. На Театральному майдані в обласному центрі заплановане святкування народження Ісуса Христа.

Софія Романська