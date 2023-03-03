Урочиста академія «Патріарх Йосиф: той, хто продовжує надихати» відбудеться у Тернополі 11 березня.

Пройде захід у Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

– У минулому 2022 році ми відзначали ювілейну дату, 130-ту річницю з дня народження нашого земляка Патріарха Йосифа Сліпого, – розповів отець Олег Харишин, прес-секретар Тернопільсько-Зборівської архиєпархїі УГКЦ. – Його духовний внесок має велику цінність не лише для спільноти УГКЦ, а й для всього українського народу та, без сумніву, впливає на відновлення української незалежної держави в цілому. Настанови Патріарха Йосифа не втратили своєї актуальності і сьогодні. Тому ми відчуваємо пряму відповідальність за популяризацію його творчої спадщини серед українців. І для завершення ювілейного року, присвяченого Патріарху Йосифу Сліпому, організовуємо урочисту академію.

Триватиме святкове дійство в драмтеатрі з 14.00 до 16.00.