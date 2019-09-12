У Тернопільській міській раді триває прийом проектів на Громадський бюджет, які будуть реалізовані наступного року.

Свої ідеї вже подали семеро тернополян. Шість із них належать до великих проектів і один до малих. За категоріями вони розділилися так: два у галузі «Спорт», три у галузі «Освіта» та по одному у галузі «Охорона здоров’я» і «Безпека та громадський порядок». Подати власний проект можна до 30 вересня.

Щотижня, упродовж вересня, у міській раді проводять консультації для авторів проектів. Чергова зустріч відбудеться 12 вересня у сесійній залі о 17.00. На неї запрошують активну громадськість міста, студентів та всіх охочих подати проекти на «Громадський бюджет 2020». А в кінці тижня, 14 вересня, для жителів міста, які хочуть щоб воно було зручним і комфортним, які мають ідеї щодо його впорядкування, які знають що і як потрібно змінити, щоб Тернопіль став кращим, відбудеться тренінг «Громадський Бюджет 2020 – case «Lifehack». Організовують його Центр громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі спільно із Тернопільською міською радою. Всі нюанси подачі проектів роз’яснять керівник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мар’яна Зварич та депутат Тернопільської міської ради, член Номінаційного комітету Громадського бюджету 2020 Назарій Зелінка. На заході розкажуть: як правильно писати проекти; найтиповіші помилки, через які проекти відхиляють; яким вимогам має відповідати проект; які зміни чекають на проекти у цьому році; що таке Номінаційний комітет і для чого він створений; хто відповідає за реалізацію проекту та багато інших нюансів про які потрібно знати. Для того, щоб взяти участь у тренінгу необхідно зареєструватися. Триватиме тренінг з 11.00 до 13.00, місце його проведення організатори повідомлять зареєстрованим учасникам.

Щороку ініціатива «Громадський бюджет» змінюється та вдосконалюється. Наприклад, цього року до складу Номінаційного комітету увійшли представники громадських організацій міста. Дещо змінилися і правила прийому заявок. Раніше для того, щоб проект зареєстрували авторам треба було надати 25 підписів від людей, які підтримали його. Тепер достатньо надати 15 голосів. Але голосування проходить в електронному вигляді впродовж семи днів на платформі для консультацій з громадськістю. Якщо за цей час проект не набере 15 голосів, то його не допустять на розгляд Номінаційного комітету. Ще одна важлива зміна стосується реалізації проектів, які пройшли етап голосування громадськості. Малі проекти можуть бути реалізовані тільки у випадку, якщо наберуть 300 голосів, а великі – 500 голосів.

Ольга Трач