Сезон танців просто неба стартував у Тернополі ще наприкінці весни.

Щосуботи о двадцятій годині у парку Тараса Шевченка на острівку «Чайка» відбуваються відкриті заняття з латиноамериканських танців. Долучитися до команди танцівників можуть всі охочі. Завадити танцям можуть хіба що дощі, які зачастили останнім часом.

Організовує відкриті заняття Студія соціальних танців. Як зазначив її керівник Тарас Зелінський, стати танцівником може кожен, для цього достатньо сильного бажання.

«Наші заняття відбуваються щосуботи, завадити може хіба що погода. Отже, коли погода дозволяє, приходьте, будемо танцювати разом. Жодних обмежень немає, можна приходити всім бажаючим, незалежно від віку. Не обов’язково бути вмілим танцівником, наші тренери допоможуть кожному навчитися».

Проект танцювальних занять просто неба діє у Тернополі близько п’яти років. За цей час танцювати навчилися сотні місцевих жителів, адже заняття залишаються своєрідним майстер-класом для початківців.

Софія Романська