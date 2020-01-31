Артилеристи представили вакансії у Тернопільському міському центрі зайнятості.

Загалом у військовій частині є понад шістдесят вільних робочих місць. Заробітна плата – від десяти до двадцяти тисяч гривень.

Відвідало «Ярмарок вакансій» більше ста осіб, серед яких – студенти та випускники навчальних закладів. Як розповів прес-офіцер Юрій Кульпа, у військовій частині потрібні стрільці, командири взводів, музиканти, кухарі, водії та інші фахівці. Можна звертатися особам: від 18 до 60 років.

«Ми представили свою частину в Тернопільському обласному центрі зайнятості. Розповіли кандидатам, які знаходяться у пошуках роботи, про наявні вакансії у військовій частині, доводили вимоги до претендентів, розміри зарплат та інших виплат. Під час зустрічі демонстрували відео про виконання службових обов’язків Тернопільських артилеристів, роздавали друковані матеріали з інформацією про переваги служби за контрактом. Семінар з кандидатами проходив у формі діалогу».

Командир 44-ї окремої артилерійської бригади, полковник Сергій Баранов уклав угоду з керівником обласного центру зайнятості про співпрацю задля пошуку необхідних фахівців.

Софія Романська