Тернополян запрошують на обговорення тарифів на водопостачання

5 січня у Тернополі відбудуться відкриті громадські обговорення проєкту Постанови НКРЕКП щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Про це повідомляють у водоканалі.

Захід відбудеться в актовій залі КП “Тернопільводоканал”, що на вул. Танцорова, 7. Початок об 11 годині.

Споживачі можуть надсилати свої зауваження та пропозиції на поштову адресу: вул.Танцорова,7 м.Тернопіль, 46008, Україна або на електронну адресу info@vodokanal.te.ua із зазначенням в темі листа “Зауваження до проєкту тарифів на 2021 рік” до 17 години 4 січня 2021 року.