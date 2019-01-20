Тернополян запрошують на “Новорічне перезавантаження”

20/01/2019 Розмір тексту:

Тернополянам пропонують виставу від центру творчості дітей і юнацтва «Новорічне перезавантаження-2019». Показ відбудеться 20-го січня в торговому центрі «Подоляни».

Як розповідають організатори «Новорічного перезавантаження-2019», сюжет вистави динамічний і захоплюючий. Відвідати її можуть всі бажаючі.

Окрім цього, у Тернополі триває підготовка до щорічного параду вертепів, який відбудеться 27-го січня. А зареєструватися для участі можна до 22-го січня. Відтак організатори просять охочих взяти участь у цьому дійстві, не зволікати.

«Уже зареєструвалися десятки колективів з Тернополя та області. Відтак усіх глядачів чекає незабутнє театралізоване дійство та історія, що оживає через тисячоліття! У програмі вертепів – нові цікаві обробки та колядки на сучасний лад, конкурси та подарунки для глядачів і звичайно ж призи для переможців! Зареєструватися можна за телефоном: (0352) 47-78-26 до 22.01.2019 року.

Також від час параду вертепів обиратимуться найкращого актора та кращий вертепний костюм. Переможців чекають подарунки.

Софія Романська