Восени у Тернопільській міській територіальній громаді стартує проект міських ініціатив «Громадський бюджет 2022». У цьому році він проводитиметься вже вшосте.

Для жителів громади, які мають ідеї як змінити інфраструктуру свого двору, вулиці, міста, і планують оформити її на конкурс, проведуть публічну консультацію. Під час зустрічі розкажуть про нововведення, які прийняли 23 липня на сесії міської ради щодо громадського бюджету та про те як уникнути типових помилок у написанні проекту.

– Ми коротко і швидко розповімо, на що звернути увагу, які «підводні камені» можуть чекати ініціаторів ідей, як правильно оформити проект, щоб його не відхилили, та на яких помилках найчастіше «прогорали» автори проектів попередніх років, – кажуть організатори заходу.

Публічна консультація відбудеться 11 серпня о 17.30 в амфітеатрі скверу, що на вулиці Качали, 1. До речі, сквер є проектом-переможцем Громадського бюджету 2020 року. Запитання і уточнення можна задавати за номером телефону: +38(097)32-98-507 Консультацію готує ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики» разом із Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ у рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.